Adriana Ugarte, Rubén Ochandiano, Malmö 040 i Alejandro Palomas

Els actors Adriana Ugarte i Rubén Ochandiano han presentat el film 'Lobo feroz' a 'Punts de vista', un thriller asfixiant al voltant de la venjança que s'estrena el 27 de gener als cinemes.

La banda de pop-rock Malmö 040 es van conèixer mentre estudiaven i es van unir per tocar i compondre les seves pròpies cançons fins a convertir-se en una gran banda de música. Els els seus fans estan de sort perquè els podran veure en directe amb la seva gira 'El Mundo en nuestro sitio Tour'. A 'Punts de vista', han interpretat la cançó que li dona nom a la gira.

Demà farà un any que la vida d'Alejandro Palomas va fer un gir radical quan de ser un escriptor reconegut es va convertir en notícia per una altra raó: per denunciar públicament una infantesa marcada pels abusos sexuals. Tot el que ha viscut ho podem descobrir al seu llibre 'Això no es diu' i a l’obra de teatre 'Plora Tothom'.