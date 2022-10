Lluís Marco, 'Bailar la locura' i Elena Vargas

Lluís Marco acaba de ser reconegut pel festival internacional de curtmetratges Filmets amb la Venus d’Honor per la seva extensa carrera cinematogràfica i per la seva faceta com a doblador. A ‘Punts de vista’ ha fet un repàs per la seva trajectòria amb Tània Sarrias.

La cantant Elena Vargas ha acompanyat a altres artistes durant molts anys, però ara toca escoltar-la a ella. Una veu de cor flamenc que ha decidit expressar-se a través de ritmes llatins i urbans. Ha interpretat el seu nou single ‘El Escuadrón’.

Marta Espar i Maiol Virgile són els directors de ‘Bailar la locura’, un documental que explora els límits entre la ‘normalitat’ i la ‘bogeria’. Han rebut el Premi del Públic al Festival de Choreoscope per aquest projecte que van començar l’estiu de 2019.

A més, Víctor Clares ha portat cinc propostes documentals del Festival Inèdit i Núria Moliner ha mostrat edificis futuristes de ciència-ficció dels anys seixanta i setanta.