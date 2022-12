Entrevista a Kira Miró, Salva Reina i Martín Cuervo

'Todos lo hacen' és el segon llargmetratge de Martín Cuervo, encapçalat per Kira Miró i Salva Reina. Els dos protagonistes i el director han visitat 'Punts de vista' per presentar aquesta pel·lícula de misteri amb tocs d'humor o, com diuen els seus guionistes, Agatha Christie i Berlanga en una mateixa història. El film es podrà veure als cinemes a partir del 28 de desembre.