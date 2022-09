Punts de Vista - Kike Maíllo i Lauren Nine

Oswald Aulestia és un pintor que durant anys va ser perseguit per l'FBI per haver inundat el mercat d'art nord-americà d'obres falses. Resulta que aquest pintor és català i la seva sorprenent història ens arriba en forma de documental: "Oswald. El Falsificador". El seu director, Kike Maíllo, visita 'Punts de Vista' per explicar tots els detalls.

Lauren Nine considera que el seu estil musical és retro-futurista. Sense dubte, serà un dels noms destacats de la primera edició del Fanàtik Festival. Però, perquè anem obrint boca, ens regala una de les seves cançons a 'Punts de Vista'.

Desirée Defez torna de Sant Sebastià amb totes les novetats cinematogràfiques i descobrirem amb quina perla ens sorprèn Jaume Borja.