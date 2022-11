Entrevista a l'actor Jordi Díaz | Punts de vista

La relació entre homes i dones ha estat un tema recurrent al món de la comèdia. Perquè no hi ha res millor, si l’entesa és complicada, que acostar-s’hi amb bon humor. Una mostra d’això és l’obra 'Els homes són de Mart i les dones de Venus' que ja fa nou temporades que està sobre els escenaris. L'actor protagonista, Jordi Díaz, ha explicat tots els detalls i novetats d'aquesta temporada i ha participat en un concurs teatral contra Tània Sarrias organitzat per Miriam Tortosa.