Entrevista a Jordi Banacolocha | Punts de vista

Tota una vida dedicada a la interpretació i lligada a la televisió, al cinema i al teatre. L'actor Jordi Banacolocha ha rebut el premi Butaca Honorífica Anna Lizaran 2022 per la teva extensa trajectòria i pel teu amor al teatre. A 'Punts de vista' ha fet un repàs per la seva carrera com a intèrpret amb Tània Sarrias.