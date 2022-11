Jordi Banacolocha, David Busquets i Le Nais | Punts de vista

Tota una vida dedicada a la interpretació i lligada a la televisió, al cinema i al teatre. L'actor Jordi Banacolocha ha rebut el premi Butaca Honorífica Anna Lizaran 2022 per la teva extensa trajectòria i pel teu amor al teatre. A 'Punts de vista' ha fet un repàs per la seva carrera com a intèrpret amb Tània Sarrias.

El cantant i compositor gironí David Busquets ha presentat el seu últim disc 'Hilo Rojo'. Un projecte on ha plantejat cada cançó com si fos un capítol d'una sèrie. Instagram ha jugat un paper fonamental en aquest treball, ja que ha dedicat diversos posts a l’estrena de cada cançó. Ha interpretat el single 'Modo avión'.

L’artista i compositora balaguerina Naida Castel, coneguda al món musical com Le Nais, va publicar al setembre el seu disc debut, anomenat 'Am I'. Un àlbum que compta amb set cançons que tenen com a font d'inspiració el llibre 'Dones que corren amb llops'.