Isabel Coixet, Blanca Aysa i Exili a Elba

Ha visitat 'Punts de vista' la directora Isabel Coixet acompanyada de Sònia Palau i Goretti Narcís, les protagonistes del seu últim documental 'El sostre groc', on reflexiona sobre els casos d'abusos reals que van transcórrer a l'Aula de Teatre de Lleida.

Hi ha imatges que ens deixen bocabadats. Com els paisatges de 'El señor de los anillos' o els escenaris de la pel·lícula 'As Bestas'. Totes tenen una dona darrera: Blanca Aysa. Algú capaç de triar els millors directors i directores de fotografia.

Després de cinc anys, el grup de pop català 'Exili a Elba' ha tornat amb el disc 'Amb poca llum es trenca la foscor'. Un treball que coincideix amb el seu desè aniversari com a banda. A 'Punts de vista' han interpretat el single 'Cau el rou'