Entrevista i actuació d'Halldor Mar

Halldor Mar és músic, islandès i amant de Catalunya. El vam conèixer amb el seu primer disc 'Winds', un treball en anglès on versionava clàssics catalans. A 'Punts de vista', ha presentat el seu últim disc 'El mar no té camins', un treball variat i alegre on compta amb col·laboracions d'altres músics com Xavi de la Iglesia i Caïm Riba.