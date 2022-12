Entrevista a Gonzalo de Castro i Pedro Mari Sánchez

“A Déu poso per testimoni que mai més tornaré a passar gana”. Segur que molts recordeu la mítica frase cèlebre d’'Allò que el vent s’endugué', una de les pel·lícules més famoses de la història del cinema. El que molts no saben és que va estar a punt de no rodar-se. Amb l’obra ‘Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó’, que s’estrena al Teatre Goya el 23 de desembre, ens colarem als despatxos del Hollywood daurat per viure la lluita dels seus creadors per tirar la pel·lícula endavant. Dos dels protagonistes, Gonzalo de Castro y Pedro Mari Sánchez han presentat aquest espectacle a 'Punts de vista'.