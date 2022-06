Ganes de ballar? Preparats per l'estiu? Les festes populars de Catalunya i reu del món porten el seu nom. La Pegatina són vida, alegria i aire lliure. Després d'actuar a més de 35 països i de regalar-nos la seva vitalitat durant quasi 20 anys, ara venen amb el seu nou disc sota el braç: 'Hacia otra parte'. Ens interpreten 'Yo quiero bailar'

No hi ha cap altra tragèdia amorosa més coneguda que 'Romeu i Julieta'. El clàssic de Shakespeare porta gairebé 500 anys acompanyant-nos i ara arriba amb una nova versió de la mà de la companyia La Brutal al teatre Poliorama. Amb David Selvas a la direcció, ens ofereixen una proposta contemporània i poc romàntica del clàssic literari.

Pocs dies abans de començar les vacances d'estiu i ja hauríem d'anar pensant en quins passatemps tindrem. L'Oriol Bartumeu en la seva secció ens porta els millors videojocs per passar aquest estiu.

Ens han regalat les seves actuacions més d'una vegada i ja formen part de la família de 'Punts de vista'. Las Migas presenten el seu cinqué treball discogràfic sota el títol de 'Libres', tota una declaració d'intencions amb 10 cançons que contagien empoderament en les seves lletres.