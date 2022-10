Com es fa una caracterització i un maquillatge d'Oscar?

Molts monstres del cinema de terror acaben convertint-se en mites. Però per ser mite i monstre cal tenir darrere una bona base de maquillatge i, sobretot, una bona caracterització. L’equip de ‘Punts de vista’ visita ‘DDT SFX’, una empresa que fa més de 30 anys fa maquillatge i caracterització per cinema. Les seves creacions han guanyat molts premis nacionals i internacionals. Parlem amb David Martí i Montse Ribé els quals van obtenir l’Oscar al millor maquillatge el 2007 per ‘El laberinto del fauno’.