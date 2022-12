Chipper, Julio Manrique i Tamara Ndong

A 'Punts de vista' viatgem al passat per revisitar un dels aspectes més foscos de la nostra història i que té relació amb el racisme i l'esclavitud. Ho fem de la mà d’'Amèrica', una obra teatral dirigida per Julio Manrique i amb Tamara Ndong com a protagonista. Es pot veure a La Villarroel fins al 29 de gener.

El cantant nord-americà Chipper és un dels membres del repartiment del musical del 'Rey León'. A 'Punts de vista' ha presentat el seu últim single 'Gold', que formarà part del seu nou EP. La cançó, escrita durant la pandèmia, és un himne de superació i autoestima.