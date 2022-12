Esther López, Aitor Galisteo-Rocher, Alicia Rey i Jan Buxeda

Els conflictes més quotidians diuen molt de la societat en què vivim… 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda' s'acaba d'estrenar al Teatre Borràs. Dos dels protagonistes d'aquest espectacle de 'La Calòrica', Esther López i Aitor Galisteo-Rocher, han visitat 'Punts de vista' per explicar tots els detalls d'aquesta història que se situa a una escala de veïns on hi ha unes humitats que empitjoren diàriament i no hi ha manera que s’organitzin per solucionar-ho.

¿Hi ha res millor que escoltar nadales al sofà de casa tapats amb una manteta? Doncs sí! Gaudir de temes originals creats per aquestes festes i interpretats pels seus autors en directe. Alicia Rey, Jan Buxeda han presentat a 'Punts de vista' l'EP 'Nadales de sofà' on cada cançó descriu una emoció: l'amor romàntic, les grans absències, el desamor...

A més, secció d'arquitectura de Núria Moliner i recomanacions nadalenques de Desirée de Fez a la secció de cinema.