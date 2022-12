Berta Prieto, St. Pedro i Lagartija Nick | Punts de vista

Irreverents, incòmodes o, fins i tot, políticament incorrectes. Un retrat de l’anomenada 'Generació Z'. És la nova sèrie “Autodefensa” creada i protagonitzada per Berta Prieto i Belén Barenys nominada als Premis Feroz a Millor Sèrie de Comèdia i Millor Guió.

¿Us imagineu com sonaria 'Last Christmas' a ritme urbà? El cantant St. Pedro ha portat el Nadal a 'Punts de vista' presentant 'Christmas Special', un EP on combina les nadales amb el ritme urbà.

Finalment, el cantant de Lagartija Nick, Antonio Arias, ha presentat el seu últim àlbum, 'El Perro Andaluz', basat en el poemari de Luis Buñuel que no va arribar a publicar en vida.