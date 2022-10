El Ballet de Barcelona interpreta un fragment de 'Tongues'

La dansa cura l’ànima. Tant si és clàssica com contemporània, ens permet convertir els sentiments en moviment i expressió artística. I això es posa de manifest en espectacles com el del Ballet de Barcelona. Catorze ballarins i ballarines i el director executiu Carles Renedo han visitat ‘Punts de vista’ per presentar les actuacions que faran pròximament a Reus, Rubí i Sant Cugat i per interpretar un fragment de l’espectacle ‘Tongues’.