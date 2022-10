Ballet de Barcelona, Juan Manuel de Prada i 'Ojos verdes'

La dansa cura l’ànima. Tant si és clàssica com contemporània, ens permet convertir els sentiments en moviment i expressió artística. I això es posa de manifest en espectacles com el del Ballet de Barcelona. Catorze ballarins i ballarines i el director executiu Carles Renedo han visitat ‘Punts de vista’ per presentar les actuacions que faran pròximament a Reus, Rubí i Sant Cugat i per interpretar un fragment de l’espectacle ‘Tongues’.

La història ha silenciat la veu de moltes dones, entre elles Ana María Martínez Sagi. Va ser la primera dona a assumir un càrrec directiu a un equip de futbol, concretament el Futbol Club Barcelona. També va fundar el Club Femení i d’esports. A més de periodista i escriptora, va ser l’única dona espanyola en fotografiar un front de guerra. La seva vida és tan apassionant que l’escriptor Juan Manuel de Prada acaba d’escriure’n una biografia en dos volums titulada ‘El derecho a soñar’.

Miguel de Molina és un dels artistes més destacats de la cobla, un gènere que va néixer durant la República, tot i que sovint se l’ha relacionat amb el franquisme. Ara, a través de la seva música han fet un recorregut per la seva història de la mà de Marc Sambola i Marc Vilavella.

A més, Oriol Bartumeu ha parlat del mític joc Tetris i Míriam Tortosa ha proposat obres terrorífiques per passar un Halloween de por.