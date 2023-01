Ballet de Barcelona, Alice Wonder, 'El fred que crema' i Joel Reyes

Fantasia, màgia i romanticisme són alguns dels ingredients que trobem a 'El Trencanous', una de les grans obres mestres de Txaikovski. A aquesta partitura tan universal, el Ballet de Barcelona li ha afegit la seva elegància habitual al plató de 'Punts de vista'. Els podreu veure en directe al Teatre Aliança els dies 20, 21 i 22 de gener.

L'artista Alice Wonder ha parlat de la seva candidatura al Benidorm Fest amb el tema 'Yo quisiera', una aposta molt personal que va sorgir fruit de la improvisació en un moment molt important de la seva vida.

Andorra és molt més que esquiadors, influencers i productes amb descompte. Andorra té un passat que guarda històries fosques i crues com la que ens explica 'El fred que crema', un film dirigit per Santi Trullenque i protagonitzat per l'actriu Greta Fernández.

Aquest 2023, Joel Reyes celebra tres aniversaris: 20 anys d'ençà que es va traslladar a Madrid, 30 anys damunt dels escenaris i 50 anys de vida. Per celebrar-ho publica 'El blues del perdedor', un àlbum recopilatori amb les cançons de les quals se sent més orgullós.