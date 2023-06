Anna Barrachina, Sabor de Gracia i Wax and Boogie

L'actriu Anna Barrachina ha parlat de l'obra 'Nessun Dorma', en cartell a la sala Beckett a partir del 28 de juny. La banda de rumba 'Sabor de Gràcia' ha presentat el documental 'El Ventilador. Una història de Rumba' i ha interpretat el tema 'Al mal tiempo buena rumba'.

La banda formada per Ster Wax i David Giorcelli, Wax and Boogie, ha interpretat a ritme de blues el tema 'Tell me everything you know'.