El mes de juny arriba carregat de cultura. Tot i la gran quantitat d’espectacles que podem gaudir a l’aire lliure, les sales i els cinemes també ens necessiten. A ‘Punts de vista’ tenim les portes obertes per a tothom.

Aquests dies hem tingut art de tots els àmbits i ens han visitat grans convidats amb trajectòries professionals apassionants. Setmana amb continguts molt variats que van des de la música a les acrobàcies. Hem pogut gaudir del talent d’artistes consagrats i també de noms que encara tenen molt a dir en els seus respectius terrenys com Rocío Márquez.

Fem un repàs dels moments més destacats d'aquests dies i us regalem dues agendes culturals de cara al cap de setmana, una amb les darreres estrenes en les arts escèniques i l'altra per a tota la família. Els imperdibles de 'Punts de vista' venen carregats de propostes per delectar-nos amb la cultura durant els pròxims dies.

Tirar endavant un projecte cultural a la televisió no sempre és fàcil, però aquí seguim, contents que cada dia més ulls ens acompanyin a les tardes de La 2.