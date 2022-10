Mina El Hammani, Alejo Sauras, Elefantes i 'Ghost'

Qui estaria disposat a lluitar pel bé d’una comunitat sabent que podria perdre els seus privilegis? Aquesta és una de les moltes preguntes que planteja ‘Edipo. A través de las llamas’. Alejo Sauras i Mina El Hammani són els protagonistes d’aquesta obra que es podrà veure fins diumenge al Teatre Romea. Abans, han volgut venir a ‘Punts de vista’ per explicar tots els detalls de l’espectacle i fer un repàs per les seves exitoses carreres artístiques.

L’escenari ha sonat al ritme del mític grup de pop-rock ‘Elefantes’. Han presentat el seu nou disc ‘Trozos de papel / Cosas raras’, un àlbum totalment diferent on han apostat per transformar i remodelar el seu so fugint de la música i les textures que tant els caracteritzen. Han interpretat ‘Al olvido’, un dels èxits de la banda que han tornat a gravar amb artistes com Malikian, Rozalén, Mikel Izal o Coque Malla.

El ballarí i coreògraf Kiko López ens ha regalat un trosset de l’espectacle ‘WE’ que es podrà veure a la Sala Versus a partir del 18 d’octubre. Una funció formada per dues peces diferents on combina la dansa contemporània i la dansa urbana.

A més, totes les novetats de les sèries amb Paula Hergar i ‘Punts Perduts’ amb Dolo Beltran.