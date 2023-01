Entrevista a Alejandro Palomas

Demà farà un any que la vida d'Alejandro Palomas va fer un gir radical quan de ser un escriptor reconegut es va convertir en notícia per una altra raó: per denunciar públicament una infantesa marcada pels abusos sexuals. Tot el que ha viscut ho podem descobrir al seu llibre 'Això no es diu' i a l’obra de teatre 'Plora Tothom'.