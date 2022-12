Punts de vista - Entrevista a Montse Oró, Josep Abad i Xènia Roset de la pel·lícula 'Alcarràs'

El 2022 ha estat sense dubte el gran any d’'Alcarràs'. Un èxit cinematogràfic, no només pel públic, també per la crítica. Tres dels seus protagonistes, Montse Oró, Josep Abad i Xènia Roset han visitat 'Punts de vista' per parlar de la seva experiència com a actors i de com es porta el fet de passar, en pocs dies, de ser intèrprets amateurs a actors nominats als Gaudí.