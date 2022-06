Aquesta tarda intentarem esbrinar què s'amaga darrere d'un dels punts de vista més interessants del cinema europeu. Albert Serra és probablement el cineasta amb més personalitat de casa nostra. I no ho diem nosaltres, el seu reconeixement va molt més enllà de les nostres fronteres. El director banyolí està d'enhorabona, acaba de rebre la condecoració de Chevalier de l'Ordre de les Arts i les lletres de la República Francesa i la seva pel·lícula 'Pacifiction' ha estat una de les més celebrades a Cannes.

Per primera vegada aquesta temporada, acrobàcies al plató de 'Punts de vista'. Ens visita el duo AXN, una de les millors parelles en l'àmbit global en aquesta disciplina artística. Els marroquins Ayoub Rouifi i Mohamed Nizar Chahmi tenen un currículum per emmarcar; per posar alguns exemples: van ser escollits per participar en la gala que la FIFA va organitzar per a la presentació del mundial de Qatar i han actuat a programes de màxima audiència de tot el món.

Begoña Gómez obre una setmana més el club de lectura al nostre programa. En aquesta ocasió ens porta un llibre molt especial, la seva obra 'Las abandonadoras'

Una cap de setmana marcat per una estrena juràssica. La Desirée de Fez ens porta les estrenes del cinema d'aquest pròxim cap de setmana.

Són molts els artistes i en diferents disciplines que en els darrers anys han inspirat les seves composicions en el futur del planeta. Reflexions sobre l'evolució del món en forma de cançons és el que ens porta Hugo Arán. Sons multiculturals que van des de l'Argentina i fins a la música africana. El músic barceloní ens presenta el seu tercer disc d'estudi 'Extinciones y sus causas' i interpreta en directe al nostre escenari un dels temes: 'Flanco de rey'