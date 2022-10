Aina Clotet, l'Estaquirot Teatre, Maria Sevilla i Adriano Galante

És possible fer periodisme de recerca en temps de ‘fake news’? Aquesta és una de les preguntes que es planteja ‘Enemiga del pueblo’, un drama criminal rodat entre Finlàndia i Barcelona. L’actriu catalana Aina Clotet forma part del repartiment i ha vingut a ‘Punts de vista’ per parlar de la seva trajectòria, dels seus futurs projectes i per explicar tots els detalls d’aquesta sèrie que ja es pot veure a Filmin.

Després de quaranta muntatges, més de deu mil actuacions i mig segle de trajectòria artística, la companyia de teatre familiar l’Estaquirot Teatre s’acomiada dels escenaris. Els seus integrants, Albert Albà, Olga Jiménez i Núria Benedicto han visitat el ‘Punts de vista’ per detallar com serà la seva última temporada i els motius del seu acomiadament.

L’escenari s’ha omplert de poesia i música electrònica amb Maria Sevilla i Adriano Galante. Ella és performer i una de les veus més personals de la poesia catalana actual. Ell és cantant, músic i escriptor. Tots dos han publicat un poemari recentment i, per primer cop, s’han unit en un mateix escenari per presentar la seva adaptació escènica. El divendres 28 d’octubre actuaran a la Sala Pumarejo a L’Hospitalet de Llobregat.

A més, Paula Hergar ha parlat de totes les novetats sobre sèries i Dolo Beltran ha buscat ‘Punts Perduts’ per trobar-nos a nosaltres mateixos.