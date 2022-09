Dirrrty Boys - Entrevisa amb els protagonistes i directora

El 12 de febrer de 1993, a la ciutat de Liverpool es va cometre un dels assassinats més colpidors de la història recent, tant per les circumstàncies, com per l’edat dels assassins: dos nens de només deu anys. Aquesta història tan terrible i aquells dos nois, són els protagonistes de ‘Dirrrty Boys’ una obra de teatre que s’estrena el 21 de setembre al Teatre Akadèmia. Per parlar-ne visiten ‘Punts de Vista els seus protagonistes, Sergi Espina i Martí Cordero, i la directora Àgata Casanovas.