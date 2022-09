Jorge Vilda: "Esto es un ridículo a nivel mundial"

Jorge Vilda, seleccionador español, ha respondido a los medios en una rueda de prensa que ha durado hasta 50 minutos. "No me he planteado dimitir, llevamos mucho tiempo trabajando por esto y nos hemos dejado la piel", señaló. "Tenemos jugadores muy buenas abajo y lo que teníamos también parecía que tenía muy buena pinta". El técnico ha hablado de la posibilidad de dar marcha atrás con las jugadoras que no han sido convocadas. "Lo importante son las 23 que están seleccionadas y es en lo que voy a centrarme". Sobre Irene y Jenni Hermoso también ha hablado. "Voy hablar de las convocadas, hay futbolistas que están dando mucho rendimiento y creemos que las que han venido las que se lo merecen". Asimismo, Vilda ha querido dejar claro que su teléfono está disponible para todas. "Mi teléfono está 24/7 disponible para todas las jugadoras", aclaró.