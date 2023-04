La Ruïna amb Thais Villas | RTVE Catalunya

Aquesta setmana a 'La Ruïna', els còmics Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull escoltaran la vergonyosa història de la periodista Thais Villas tractant de salvar la vida d'un periquito molt especial.

La periodista Thais Villas explica aquesta setmana a 'La Ruïna', presentat per Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull, una ruïna que acaba amb un convidat sorpresa dins d'una capsa.

A més, el públic haurà de triar la història més ruïnosa entre les baralles amb un mossèn a la sala d'urgències d'un CAP, anar a classe tan adormit que ni saps quina hora és, mirar porno en el pitjor moment, un rescat dels bombers que no va ser tan espectacular com estava previst, un gest delicat que es fa per amor i els riscos de fer-se fotos íntimes amb el telèfon mòbil d'una altra persona.