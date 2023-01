Gali califica de "segunda traición" la postura del gobierno español sobre el Sáhara

Brahim Gali se enfrenta a la reelección como Secretario General del Frente Polisario, que celebra desde el pasado viernes su XVI Congreso, el primero desde la ruptura del alto al fuego con Marruecos en 2020. Un equipo de TVE se ha desplazado hasta el Sáhara para encontrarse con Gali antes de su reelección, en una cita en la que el Polisario ha aprobado intensificar la lucha armada contra Marruecos.

Sobre la postura del Gobierno español, que considera ahora la opción marroquí de una autonomía para el Sáhara Occidental bajo soberanía de Rabat como la opción más seria, realista y creíble, vale cree que es una "traición".

"Sencillamente, coincido con la opinión pública española. Para nosotros es la segunda traición al pueblo saharaui en menos de 50 años - ha declarado - Lamentablemente, no es lo que el pueblo saharaui esperaba, es frustrante, especialmente para aquellos que han pasado meses en el seno de familias españolas, frustrante para el pueblo saharaui, que ha considerado siempre a los pueblos del Estado español pueblos amigos, solidarios, que consideran que la traición del 75 y el 76 no debe repetirse. Lamentablemente, no fue el caso; es otro cuchillo en la espalda al pueblo saharaui y a los pueblos del Estado español".

Foto: EFE/EPA/STR