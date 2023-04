Robles califica Sumar de "proyecto personal" de Díaz

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado este miércoles a Sumar como un "proyecto personal de Yolanda Díaz" y ha defendido "el trabajo en equipo" que están llevando a cabo desde el Gobierno. "Yo creo mucho en los trabajos en equipo", ha asegurado en una entrevista en La Hora de la 1.

Tras el acto en el que echó a andar la candidatura de Díaz, las discrepancias entre la vicepresidenta segunda y los dirigentes de Podemos están marcando el comienzo de la plataforma Sumar. Preguntada por esta tensión entre compañeros de coalición, Robles ha dicho que cree que se trata de "un proyecto personal de Yolanda Díaz y todos los proyectos personales hay que respetarlos".

En su opinión, la situación no perjudica "en absoluto" al Ejecutivo, ya que todo lo que pueda ser "bueno para España es positivo", pero ha recordado que como gobierno "nos toca seguir trabajando". "Yo creo mucho en los trabajos en equipo", ha continuado la ministra, que ha querido destacar la labor del gobierno de Sánchez "como un equipo sólido y compacto, aunque sea de coalición". No obstante, ha asegurado que quien "puede movilizar y hacer políticas de progreso" es el PSOE, con quien dice estar comprometida.

"Esa satisfacción no es autocomplacencia", ha afirmado Robles, que ha asegurado que desde el Ejecutivo se trabaja "con humildad". "No se puede pensar que nadie es imprescindible, pensar que sin él las cosas no funcionan", ha opinado. Foto: EP