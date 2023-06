El documental 'El ventilador. Una història de rumba'

'El ventilador. Una història de rumba' és un documental de MediaPlay en coproducció amb RTVE Catalunya i La Xarxa Audiovisual Local, un recorregut per la història de la rumba catalana a través d'entrevistes a alguns dels seus principals protagonistes. Aquest projecte vol recollir l'esperit i l'origen d'aquest gènere musical, així com fer un reconeixement de la seva importància dins del sector.

Per a la realització del documental s'han entrevistat una trentena d'artistes i representants del món de la rumba catalana que han suposat més d'una quarantena d'hores de gravació. Hi expliquen anècdotes artistes com Lolita Flores, Los Manolos i Los Amaya, relats d'històries i vivències d'Amadeu Valentí (fill del Chacho) o de Rosa Pubill (filla de Peret). També hi intervenen grups com Estopa, Macaco, Maruja Limón, Ojos de Brujo, La Troba Kung-Fú, La Pegatina. Per al muntatge del documental s’ha comptat amb les imatges d'Arxiu d'RTVE per il·lustrar alguns dels moments més rellevants de la història d'aquest gènere musical.

La rumba catalana, Patrimoni Cultural de la Humanitat. El documental es presenta en un moment clau per a la rumba catalana per aconseguir fer un pas més i continuar amb les gestions per poder ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco.