Presentación de 'A este paso (no) estrenamos'
El Corral de Comedias de Alcalá de Henares ha acogido la presentación de 'A este paso (no) estrenamos', nuevo programa de prime time de La 2 dedicado a los grandes clásicos del teatro español, con Cristina Castaño, Ángel Ruiz e Inma Cuevas como mentores de 30 aprendices famosos.