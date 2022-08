La sequera continua fent estralls. El pantà de Rialb, a la Noguera, està ara al 8 %. De fet, és el que menys capacitat té de tot Catalunya. Fa mig any, estava al 4 %. Això està afectant directament a la producció d'energia hidroelèctrica. Una producció, que des de principis d'any, ha caigut de mitjana a casa nostra prop d'un 15%. Segons la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre si no plou és molt probable que les tres turbines d'aquesta central Hidràulica hagin de deixar de funcionar… en aquests moments ja n'hi ha una d’aturada Perquè no hi ha suficient impuls d’aigua… el que compromet la producció d’electricitat de part del territori… De fet, la sequera ja ha fet caure entorn d’un 20 % la producció hidroelèctrica a Lleida.

La manca de pluja afecta els regants del canal Segarra Garrigues i d'Urgell que s'abasteixen d’aquest pantà… una aigua que ja fa temps no els arriba amb la mateixa afluència… la darrera setmana han hagut de reduir 10 m³ per segon… l'aigua de reg.