Soy consciente, gracias a Dios, que estas cosas pasan. Y soy consciente de que si no digo nada, otra persona va a pasar lo mismo que yo he pasado. Y pensé: como mujer, ¿puedo yo permitir que eso pase? ¿Que otra persona vuelva a pasar por lo mismo que yo acabo de pasar? No se lo deseo a nadie. Pero a nadie. Entonces dije, bueno vamos a ello, vamos a denunciar.