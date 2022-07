Marimar Blanco reivindica la memoria de su hermano en el homenaje a las víctimas del terrorismo

Marimar Blanco ha reivindicado este domingo la memoria de su hermano Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 25 años de su secuestro y asesinato a manos de ETA. En el acto de conmemoración a las víctimas del terrorismo en Ermua, Blanco ha pedido, además, no "se borre a los culpables", ni se olvide el dolor de las víctimas "No podemos permitir que tanto dolor se olvide, que se borre a los culpables o que el sacrificio de inocentes no sirva para nada; no queremos ser solo un estereotipo de sufrimiento, queremos justicia, que se respete la verdad de lo que ha ocurrido sin intoxicaciones", ha señalado. Ha reclamado que la memoria democrática deje claro que "no hubo conflicto, que solo unos mataban y otros morían".

Foto: La hermana del concejal asesinado por ETA en Ermua, Marimar Blanco. EFE/Javier Etxezarreta