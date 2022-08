El detingut per l'atropellament mortal de ciclistes circulava sense punts al carnet

Els aficionats de la bicicleta tornen a pedalar per la via on es va produir l'atropellament mortal de Castellbisbal on han perdut la vida 2 ciclistes de Rubí, però amb certa inseguretat... i entre les marques de la investigació dels Mossos d'Esquadra que se centra ara en la reconstrucció de l'accident per saber en quines circumstàncies es va produir i quins delictes se li poden imputar al detingut. L'home passarà a disposició judicial les pròximes hores.