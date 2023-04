"En el juicio te preguntan cosas de las que no eres consciente"

El juicio, me acuerdo, estuve una hora y media. Preguntas muy duras y muy concretas. Que yo mismo decía: en ese momento yo no estoy pensando..., yo no estaba mirando qué hacía con una mano o qué hacía con la otra. Yo en ese momento sólo quería salir. Y llega un punto en que te preguntan incluso cosas que tú no eres consciente. ¿No se tiene en cuenta que estás en un estado de pánico cuando te está pasando?