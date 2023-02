La gimnasta María Añó denuncia las vejaciones a las que le sometían sus entrenadoras

La gimnasta española María Añó, campeona de España de rítmica en varias ocasiones, ha denunciado los años de abusos y vejaciones sufridos por parte de sus dos entrenadoras. En esta entrevista en 'La Hora de La1' la joven gimnasta relata los comentarios y humillaciones que sufría constantemente pese a ser una menor. Cuenta que los insultos como "gorda o celulítica" eran habituales hasta el punto que ella llegó a normalizarlo. "Como pasaba habitualmente yo lo normalicé. Salía llorando del entrenamiento, llegaba a mi casa y me iba a dormir". Además, comenta que no lo denunció antes por miedo: "Si me quejo y me echan se acaba mi sueño". Por suerte, María decidió ir a un psicólogo y este fue el que le ayudó a ver que esas vejaciones no eran normales y la animó a denunciar. Ahora, y tras haberse tomado un tiempo alejada de la gimnasia rítmica, María Añó señala que vuelve a "tener ilusión" por este deporte.