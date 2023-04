Feliciano se despide de Barcelona: "Aquí soñé con ser tenista"

Feliciano López, histórico tenista español y con una trayectoria intachable, se ha despedido del Conde de Godó tras disputar su último partido ante Goffin. El toledano se retira 22 ediciones después de su debut en el Barcelona Open Banc Sabadell y lo hace con una ovación tremenda a pie de pista donde ha podido contar sus emociones. "Quiero dar las gracias a todos, es un momento único para mi, yo en este club me he creado tenísticamente y soñaba con ser tenista profesional", señalaba. "Es increíble que hayan pasado tantos años y tantas cosas bonitas". Feliciano se llegó a emocionar en un momento del discurso, donde le temblaba la voz. "Aquí hay gente que ha contrbuido a mi carrera, mi padre que un dia tuvo la brillante idea de ponerme una raqueta en la mano. A mi madre, aguantando charlas interminables de tenis, se que a veces he sido un poco despegado, pero te agradezco todo lo que has hecho por mi. A mi hermano, que siempre ha estado ahí y a Sandra, mi mujer, que ha sido mi mejor compañera", finalizaba.