La fantasia a l'artesania, a 'Fet a mà'

Aquesta setmana a 'Fet a mà', Juan Avellaneda es convertirà en perruquer d'avantguarda per un dia amb l'Alexis Ferrer, aprendrà a realitzar maquillatge d'efectes especials amb el David Martí i la Montse Ribé i treballarà la xocolata amb el gran David Pallàs.

No hi ha límits per la imaginació ni per l'Alexis Ferrer, un perruquer d'avantguarda que ha estat pioner en la estampació de cabell. Pura fantasia feta realitat.

Al barri de Poblenou, a Barcelona, el David Martí i la Montse Ribé fa anys que meravellen convertint les seves fantasies en realitat, i ho fan tan bé que fins i tot han guanyat un Oscar.

Finalment a Granollers, el David Pallás mostrarà, al seu obrador, l'imparable desenvolupament de les tècniques per treballar la xocolata.