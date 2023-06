Ferrero, a RTVE: "Gane o pierda, a Carlos le va a servir para el futuro"

Juan Carlos Ferrero, ex tenista y entrenador actual de Carlos Alcaraz, se ha pasado por los micrófonos de TVE para analizar la previa del apasionante encuentro entre el español y el serbio Novak Djokovic. "Hay que ir paso a paso, no hay otra forma y todo lo que no sea eso, es ir un poco demasiado deprisa", señalaba. "Carlos quiere hacer historia y para ello vamos a estudiar la manera de jugar de Djokovic". Sobre el balcánico, ha dicho que "esperan al mejor Novak" y que "no hay favoritisimos en este tipo de partidos". El descanso, primordial para afrontar el partido esperado por todos. "Buen ambiente, tranquilidad, descansar bien y afrontar el partido con muchas ganas", finalizaba.

INFORMA: Rosana Romero