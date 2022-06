La doble vulnerabilidad de las mujeres migrantes ante la violencia: "Me tuvo secuestrada seis meses"

Connie abandonó Honduras durante la pandemia en busca de una vida mejor. Llegó a México, donde se encontró con su captor, la sometió a violencia física y psicológica durante meses y la dejó embaraza de gemelos. "Me tuvo secuestrada seis meses. Me maltrataba, mi familia no sabía nada de mí", relata. Cuando consiguió escapar, se entregó a Inmigración, que la envió a un albergue. "Estaba mal psicológicamente. No quería comer, no me bañaba, pasaba solo durmiendo", cuenta, ya que tenía miedo de salir a la calle. Ahora recibe tratamiento en el Centro de Atención Integral (CAI) en la Ciudad de México, donde trata de recuperarse. Su mayor aspiración es "estar estable en un lugar seguro". Desde este centro de Médicos Sin Fronteras, en el que se brinda atención especializada a personas que han sufrido tortura o violencia extrema, apuntan a la especial vulnerabilidad de mujeres y migrantes.