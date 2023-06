Dani, a RTVE: "Luis de la Fuente es un amante del fútbol y está capacitado para este reto"

Dani, ex jugador del Athletic Club y futbolista de la selección en su día, ha estado en los micrófonos de RTVE para comentar la previa del partido de la selección española ante Italia en las semis de la UEFA Nations League. "No tengo mucho criterio para poder decirlo, pero creo que la selección es lo máximo a lo que aspira un jugador y que el seleccionador te llame es una ilusión importante", señala. "Yo creo que hay calidad en el equipo, aunque no sabes lo que te vas a encontrar". "Luis es íntimo amigo mio, pero en el fútbol dependes de los resultados y es lo que manda". Sobre el estilo, cree que Luis encaja. "Luis de la Fuente es un amante del fútbol y un estudioso, por lo que creo que está más que capacitado para llevar el equipo adelante". De los jugadores, cree en Nico Williams. "Creo mucho en él, es jóven, pero creo que puede ser importante". "Todos los delanteros tienen rachas y el futbolista que es goleador tienes ese hambre innata, por lo que cualquier delantero están capacitado para hacer goles en la selección".