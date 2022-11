Controlador aéreo sobre el cohete chino: "Habrá retrasos"

Pau Marí, controlador aéreo y portavoz USCA Cataluña, informa sobre la situación del cohete chino que está descontrolado y acaba de entrar en la atmósfera. Se estima que el cohete pase por nuestro país: "Ahora mismo, ningún avión puede estar en ese volumen en una franja determinada. De momento no podemos saber el tamaño de los pedazos del cohete. El comportamiento que adopte depende de la densidad del aire, lo normal es que se desintegre en partículas, pero alguno de esos fragmentos puede tener una pelota de tenís. Con ese tamaño, y a la velocidad a la que entra a la atmósfera, que es a más 34.000 kilómetros por hora, es una velocidad de poner en peligro la seguridad de un avión. La incertidumbre provoca que no sepas qué va a ocurrir, eso provoca la peligrosidad del suceso. No es la primera vez que se produce, no se puede dejar que nuestra atmosfera esté bombardeada por cohetes.



Algunos aeropuertos como el de Reus, Girona, Ibiza o Barcelona sufren alteraciones en sus vuelos por este cohete: "Cerrar el tráfico aéreo tendrá consecuencias, el pasajero tiene que tener mucha paciencia, habrá retrasos. Se genera una serie de retrasos en cadena, se tardarán unas cuatro o cinco horas en recuperar la normalidad. Quien esté en aeropuertos que sepan que estas medidas se toman en aras de la seguridad y garantizar un vuelo seguro", concluye.