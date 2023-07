Cinquè dia de campanya amb la ressaca de l'únic debat cara a cara entre Sánchez i Feijóo

Cinquè dia de campanya electoral amb la ressaca de l'únic debat cara a cara televisat entre Sánchez i Feijóo. Les reaccions dels partits no s'han fet esperar. Els dos partits que van participar s'han fet retret aquest matí. Els socialistes acusen Feijóo de mentir, aportant dades falses durant el debat. Mentre que el PP creu que Sánchez va mostrar-se nerviós i superb. Tots dos candidats es van enfrontar també pels pactes. ERC descriu un Sánchez, desordenat, lent, fora de to amb un Feijóo ràpid, que "sense fer res més que, dient mentides" ha resultat guanyador del debat. Pel que fa a la resta de partits, coincideixen a donar Feijóo com a guanyador del debat. I lamenten que no fos propositiu, sinó marcat pel soroll. El PDeCAT - Espai CiU lamenta que Feijóo "inflami" l'Estat amb Catalunya, deplora l'intent del PP de recuperar el 'procés' per electoralisme, conclou que "Catalunya va perdre al debat". La CUP l'ha titllat com un "desastre" i una "batalla de galls".