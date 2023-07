La campanya encara la seva recta final

Els republicans fan bandera de la negociació per aconseguir millores per a Catalunya. Defensen investir Sánchez amb condicions si és per frenar l'extrema dreta. I diuen que també en parlaran amb Junts i la CUP. El PSC recorda a Junts que es tracta de Sánchez o de Feijóo. I els demana no impedir que Catalunya avanci. El PDeCAT treu pit de moderació i lamenta el bloqueig que proclama junts. Montañola exigirà respecte, diu, per a Catalunya al futur president. També els comuns volen renovar el sistema de finançament.