Crides dels partits catalans a barrar el pas a Vox

El seu líder ha avisat que si governen, la tensió a Catalunya pot ser pitjor que la del 2017. Abascal també assegura que està disposat a aplicar un 155 que s'allargui en el temps.

A Catalunya tant socialistes com Esquerra i PDeCAT coincideixen en la necessitat de frenar la ultradreta i tots es mostren com l'opció més útil per fer-ho.

Pel PDeCAT, Vox fa mal a la política i a la intel·ligència col·lectiva i demana el vot per construir una alternativa a la ultradreta.

El PSC trasllada la responsabilitat al Partit Popular per no fixar, denúncia Illa, línies vermelles a VOX. D'opcions perilloses, titlla la candidata Batet, els partits d'ultradreta.

Davant el memorial antifranquista del camp de la Bota, Jordà ha definit el vot d'Esquerra com l'únic antídot al feixisme.

Els comuns qualifiquen de caduc i desfasat el model autonòmic i aposten per un federalisme asimètric amb més competències.