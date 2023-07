Les relacions Catalunya-Espanya, un dels temes principals en la recta final de campanya

"Frenar a la dreta amb una participació massiva, a la resta és tornar a la bronca al lio", És l'advertència de Salvador Illa si guanya el Partit Popular. El líder del PSC demana contundència contra la dreta perquè els catalans i els espanyols, diu tenen dret a la convivència i a la tranquil·litat. "Faig una crida a la concentració de vot a totes les persones progressistes i moderes que són majoria a Catalunya. Missatge també a Junts. Els recorda que es tracta de Sánchez o Feijóo. I els demana no impedir que Catalunya avanci

Els republicans fan bandera de la negociació per aconseguir millores per a Catalunya i defensen investir Sánchez amb condicions... si és per frenar l'extrema dreta. Rufián i Jordà demanen acabar amb els retrets entre independentistes i treballar plegats l'endemà de les eleccions.

La CUP creu que els socialistes s'aprofiten dels republicans. "És esquerra republicana qui balla al ritme del PSOE que li té la mida presa", assenyala Albert Botran de la CUP. Només els interessen els seus vots, diuen. Per això, demana a Esquerra que s'alineï en una estratègia independentista. "Hi ha una relació tòxica de Pedro Sánchez utilitzant a Oriol Junqueras i s'ha de trencar".

Més i millor autogovern. És el que exigirà el PDeCAT per pactar. També els comuns volen renovar el sistema de finançament