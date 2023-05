Sin programa: Ancelotti: "Llegar a semifinales de Champions es un éxito, hay muchos que no llegan" | RTVE Play

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha hablado en rueda de prensa de la derrota de los blancos ante el Manchester City (4-0). "No hemos hecho lo que estaba planteado, pero esto no es un drama. Esta plantilla ya lo hizo muy bien el año pasado, pero esta temporada no hemos tenido la capacidad para jugar una nueva final", señalaba. "Actitud hemos tenido, hemos perdido coin un rival que ha sido mejor que nosotros, la motivación y la ilusión era máxima". "Vamos a ser mejores el año próximo".