Tú has dicho que no. Lo has repetido, lo has recalcado, lo has demostrado y aún así hay como una parte de culpa, ¿no? Te empiezas a cuestionar por qué me ha pasado a mí, ¿qué he hecho? ¿Por qué me he merecido esto? A lo mejor sí que me lo merecía. A lo mejor hice algo, ¿no? Empiezan a venir todas las preguntas para intentar buscar algún tipo de explicación. Algo que en realidad no la tiene.